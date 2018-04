Ministros de Japão e China se reúnem na 2a para aliviar tensões

O encontro, que ocorrerá simultaneamente a uma reunião regional entre ministros da Defesa na capital vietnamita, será o primeiro no âmbito ministerial a ser realizado desde que a China suspendeu relações de alto nível com o Japão em resposta à prisão do capitão de um barco de pesca chinês que colidiu com navios da guarda costeira do Japão nas ilhas Malvinas, segundo a agência.

China e Japão, as duas maiores economias da Ásia, têm agido para aliviar a tensão após o impasse sobre as ilhas inabitadas no mar da China oriental.

(Por Rie Ishiguro)