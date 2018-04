Ministros deixam partido governista da Tunísia

Associated Press e Efe

TÚNIS - A agência estatal da Tunísia informou nesta quinta-feira, 20, que todos os membros do governo interino que pertenciam ao partido governista deixaram a legenda, em um decisão para desvincular seus nomes do partido do presidente derrubado Zine El Abidine Ben Ali.

Os tunisianos foram às ruas protestar contra o novo governo de unidade formado na segunda-feira por ser composto em sua maioria por políticos governistas. A população insiste que as desejadas mudanças democráticas serão impossíveis enquanto os aliados de Ben Ali e membros do Agrupamento Constitucional Democrático permanecerem no gabinete.

O primeiro-ministro, Mohamed Ghannouchi, e o presidente interino, Fouad Mebazaa, anunciaram na terça que deixaram o partido, movimento que foi seguido pelos demais componentes do governo. A primeira reunião de gabinete deve ocorrer nesta quinta.

A população pede a dissolução do Agrupamento, partido de Ben Ali, que governou a Tunísia por mais de 20 anos e é considerado um ditador. Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita após protestos populares tomarem as ruas da capital, Túnis.

Embora a situação tenha se acalmado nos últimos dias, ainda há movimentação nas ruas da cidade. Nesta quinta, a polícia teve de disparar tiros de aviso para dispersar a multidão que pedia a dissolução do Agrupamento. Segundo comunicado da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado na quarta, mais de cem mortes estão sendo investigadas na Tunísia.