Ministros discutirão desnuclearização coreana durante Asean

Os ministros de Assuntos Exteriores dos países envolvidos no diálogo de seis lados sobre a desnuclearização da Coréia do Norte manterão um encontro extra-oficial no marco do Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O fórum será realizado na semana que vem em Cingapura. Uma fonte diplomática sul-coreana disse que, na próxima quarta-feira, se realizará um encontro informal dos ministros em Cingapura, sobre a verificação do inventário nuclear norte-coreano. Embora tenha caráter informal, o encontro marcará a primeira reunião dos máximos responsáveis das diplomacias das duas Coréias, China, Japão, Rússia e Estados Unidos desde a mais recente crise nuclear norte-coreana. Em junho, a Coréia do Norte deu mais um passo rumo à desnuclearização, ao entregar sua esperada lista atômica e destruir a torre de resfriamento do centro nuclear de Yongbyon, símbolo do programa nuclear norte-coreano. Em resposta a esta medida, os EUA iniciaram o processo para a retirada do país comunista da lista das nações patrocinadoras do terrorismo.