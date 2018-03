Ministros do Grupo da Venezuela agendam reunião Os ministros da área internacional dos países que compõem o Grupo de Amigos da Venezuela deverão se reunir "dentro de alguns dias", segundo adiantou hoje a ministra dos Assuntos Exteriores da Espanha, Ana Palacio Vallelersundi. Ela manteve hoje no Rio encontro de cerca de duas horas com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, no qual a crise venezuelana foi um dos destaques. Para a ministra, as dificuldades na Venezuela devem ser resolvidos via diálogo interno naquele país, e o papel do Grupo de Amigos é intermediar e incentivar essa busca de entendimento. "A questão venezuelana preocupa; a Espanha tem muitíssimo interesse em participar na busca de uma solução", disse Ana. Amorim comentou a reunião realizada hoje entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela Hugo Chávez, da qual também participou, e disse que o venezuelano deu um "crédito de confiança" ao grupo. Mas admitiu que o presidente venezuelano gostaria de ampliar o número de países integrados ao Grupo. "Ele não abdicou da idéia de incorporar novos países no futuro, mas isso é o futuro, temos de trabalhar já", disse. Os ministros trataram também de negociações de comércio, sobretudo possíveis acordos bilaterais entre Espanha e Brasil e multilaterais entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Européia (UE). Ficou acertado que os chefes de governo dos dois países deverão se visitar mutuamente em breve, mas não foi definida uma data. A ministra espanhola afirmou que hoje o Brasil é uma referência comercial e política que suscita "muito interesse" na Europa, especialmente na Espanha e em Portugal.