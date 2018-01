Ministros do Hamas renunciam para a criação de governo unificado Ministros do Hamas entregaram seus pedidos de renúncia nesta quarta-feira, dando um passo no sentido da formação de um governo palestino de união nacional com o moderado Fatah. A medida visa restabelecer a ajuda financeira internacional a Autoridade Nacional Palestina. O porta-voz do governo, Ghazi Hamad, disse em declaração que os ministros entregaram seus pedidos ao primeiro-ministro, Ismail Haniye, líder do Hamas. Esse é o primeiro procedimento formal no sentido da formação do governo unificado. O próximo passo será Haniye entregar sua renúncia ao presidente Mahmoud Abbas, que então escolheria outro candidato para formar um novo governo, provavelmente o próprio Haniye. Hamad disse em sua declaração que "todos os ministros deixaram suas pastas sob a autoridade do premiê, como forma de criar o caminho na direção de um governo unificado". Antes das renúncias, Abbas afirmou que planejava enviar uma delegação à sessão da Assembléia Geral da ONU na próxima semana para tentar reviver o plano do Mapa do Caminho da Paz. Tal plano, que é apoiado pela comunidade internacional e pede a criação de um Estado palestino, foi lançado pelo presidente norte-americano, George W. Bush, com grande estardalhaço durante um encontro em Aqaba, na Jordânia, em junho de 2003. Porém, nem os israelenses nem os palestinos alcançaram suas obrigações iniciais, e o plano nunca saiu do papel. "Queremos reviver o mapa do caminho nas Nações Unidas", disse Abbas durante uma coletiva de imprensa com o presidente polonês, Lech Kaczynski, na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. "Somos todos a favor da retomada do mapa do caminho", disse o porta-voz do governo israelense Miri Eisin, acrescentando que o primeiro-ministro, Ehud Olmert, havia conversado com o premier britânico, Tony Blair, sobre o plano durante o fim de semana. O comunicado de Abbas foi um claro sinal de que os palestinos querem retomar as negociações de paz e, com isso, acabar com seu isolamento internacional. Governos ocidentais cancelaram auxílios e contatos com a Autoridade Palestina após o Hamas vencer as eleições parlamentares de janeiro. Hamad afirmou que a renúncia dos ministros não paralisará o governo. "Continuaremos trabalhando normalmente", disse. Rejeição à Israel Oficiais do Hamas disseram na terça-feira que não irão se opor à retomada, por parte de Abbas, das conversações de paz com Israel. O Hamas rejeita a existência de um Estado judeu no Oriente Médio, mas o Fatah é a favor das negociações de paz. Durante um encontro de seu partido nesta quarta-feira, Olmert disse que os palestinos são um dos "problemas que ameaçam a existência de Israel", mas afirmou que seu país irá buscar a possibilidade de conversações que "irão pavimentar o caminho para diálogos sérios que poderão nos conduzir muitos passos além". Israel, Estados Unidos e a União Européia rotulam o Hamas como um grupo terrorista e insistem que ele deve abandonar o uso da violência, reconhecer Israel e aceitar acordos de paz. Segundo o porta-voz do departamento de Estado dos Estados Unidos, Tom Casey, seu país não retomará o auxílio que presta aos palestinos até que o governo palestino aceite todas as condições citadas acima. O fim do auxílio e a recusa de Israel de transferir impostos coletados para o benefício à Autoridade Palestina levou diversas cidades palestinas a uma grande crise financeira, além de incapacitar o governo a pagar os salários de todos os seus 165.000 trabalhadores nos últimos seis meses. Matéria ampliada às 20h44