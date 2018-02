Ministros do Japão e da China se reuniram neste sábado

A reunião entre os ministros acontece um dia após os dois países anunciarem que concordaram em retomar gradualmente negociações políticas, diplomáticas e de segurança. As relações foram tensas ao longo dos últimos três anos, devido a uma disputa sobre um grupo de ilhas desabitadas no Mar da China Oriental.

Livre Comércio O ministro do Comércio da China, Gao Hucheng, afirmou que os ministros Apec concordaram em estudar a criação de um pacto de livre comércio. "A Apec vai trocar seu papel de incubadora de ideias comerciais para um de ação concreta", afirmou Gao Hucheng, em nota à imprensa.

A China, sede das reuniões da Apec neste ano, vem pedindo ação concreta do grupo, principalmente na aprovação do chamado estudo de viabilidade para a proposta de Área de Livre Comércio da Ásia e do Pacífico. O estudo aprovado impede uma ação concreta por pelo menos dois anos, no entanto, a nota do ministro chinês não aponta data para o início do acordo. Fonte: Dow Jones Newswires e AP.