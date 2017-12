Ministros dos países da OEA assinam pacto antiterrorismo Os ministros das Relações Exteriores da maioria dos países-membros da OEA (Organização dos Estados Americanos) assinaram um pacto para a prevenção de atividade terrorista. "Enfrentamos uma ameaça comum à nossa segurança e prosperidade e reagimos juntos. Mais do que nunca, as Américas estão juntas hoje contra o terrorismo e pela democracia. Não podem haver dúvidas em nossa determinação", afirmou o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. O acordo foi assinado por 30 dos 34 países-membros da OEA. Canadá, Dominica, República Dominicana e Trinidad e Tobago não assinaram porque precisariam de mais tempo para implementar as medidas previstas no tratado. Cada um dos países signatários se compremeteu a criar uma unidade de inteligência financeira e a adotar medidas rígidas para controlar fluxos de dinheiro que possa ser usado para financiar atividades terroristas. Os países signatários também concordaram em transferir pessoas detidas cujo depoimento seja necessário em investigações sobre terrorismo e a recusar asilo político e o status de refugiado a suspeitos de terrorismo. "Não é uma solução mágica, mas vai ajudar", disse o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Didier Opertti. O ministro peruano, Diego Garcia Sayan, afirmou que o combate à pobreza também é necessário para que o continente americano se torne mais seguro. "Sem dúvida, essa é uma fonte de instabilidade", acrescentou. Outros temas discutidos na reunião de Barbados foram a instabilidade política na Venezuela, o impasse político no Haiti, o livre comércio e o narcotráfico.