Ministros islâmicos pretendem manter encontro A despeito dos ataques dos EUA ao Afeganistão, os encontros de ministros de Relações Exteriores muçulmanos e árabes deverão ocorrer conforme o previsto a partir de quarta-feira no Catar, de acordo com um representante da Conferência da Organização Islâmica (OIC, na sigla em inglês). O ataque ao Afeganistão, ontem à noite, por forças dos EUA e do Reino Unido, será o principal tema da agenda do encontro. A reunião de ministros vai durar dois dias. Amanhã, ministros de Relações Exteriores dos 22 países-membros da Liga Árabe vão realizar encontros paralelos à reunião da OIC. Leia o especial