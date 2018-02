Ministros peruanos apresentam renúncia O gabinete ministerial peruano apresentou hoje, em bloco, sua renúncia ao presidente Alejandro Toledo, em meio a uma grave crise política alimentada pelo crescente descontentamento popular com a situação econômica do país. A demissão conjunta do gabinete foi confirmada pelo ministro do Trabalho, Fernando Villarán. Em condições políticas normais, os membros do governo costumam apresentar seu pedido de demissão tradicionalmente duas vezes por ano (uma delas, no fim de julho), gesto que costuma ser uma formalidade. Desta vez, porém, eles se anteciparam, e Toledo já indicou que vai fazer profundas modificações na equipe no dia 28, quando completa um ano no poder, para reverter a crise de credibilidade do governo. Pesquisas de opinião indicam que ele tem o apoio somente de 16% da população. Mas há também ministros realmente indispostos a permanecer no governo. O chanceler Diego García Sayan, um respeitado advogado defensor dos direitos humanos, já adiantou à imprensa que seu pedido de demissão é "irrevogável". Ele se negou a explicar suas razões. A grande dúvida é se o ministro da Economia, Pedro Paulo Kuczynski, permanecerá no gabinete. Ele é visto pelo mercado financeiro como uma garantia de que o governo manterá a prudência fiscal, mas é amplamente detestado no Peru, por causa de uma séria de medidas de austeridade e um programa de privatizações impopular. O primeiro-ministro Roberto Danino deve deixar o cargo, pois no domingo já dissera ter apresentado semanas atrás seu pedido de demissão, rejeitado. Ele defende a formação de um governo multipartidário para ajudar o país a atravessar o período de transição do longo regime do ex-presidente Alberto Fujimori para um sistema democrático. Mas partidos de oposição deixaram claro não ter intenção de integrar o governo enquanto Kuczybski estiver nele. Nos meios políticos peruanos comenta-se que o principal partido de oposição, o Partido Aprista Peruano (PAP), está prestes a ganhar espaço no governo. Na noite de segunda-feira, Toledo e o líder aprista, Alan García, conversaram por quase três horas, na casa deste último em Lima. Especula-se que o ex-chanceler do governo de García (1985-1990), Allan Wagner - atual embaixador do Peru em Washington - iria integrar o governo. García foi derrotado por Toledo nas eleições presidenciais de 2001.