Ministros peruanos entregam cargo a Humala Os ministros do governo do Peru entregaram nesta segunda-feira sua demissão ao presidente Ollanta Humala, informou o ministro da Saúde, Alberto Tejada, em um movimento já esperado, no momento em que o líder de esquerda se prepara para marcar seu primeiro ano no poderr. "Todos os ministros ofereceram seu cargo ao presidente Humala", informou Tejada, após a reunião ministerial com o primeiro-ministro Óscar Valdés. A medida dá a Humala espaço para mudanças em seu gabinete.