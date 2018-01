Ministros saudita e egípcio discutem paz para o Oriente Médio Os ministros de Assuntos Exteriores saudita e egípcio, Saud Al Faisal e Ahmed Aboul Gheit, visitarão Amã na quarta-feira para comentar a última visita do rei Abdullah II da Jordânia aos Estados Unidos e os esforços para relançar o processo de paz no Oriente Médio. O monarca jordaniano visitou no último dia 7 os EUA, onde insistiu perante as duas câmaras do Congresso americano na necessidade de encontrar, sem mais atrasos, uma saída ao processo de paz no Oriente Médio, como passo prévio à estabilização de toda a região. Segundo informou o jornal jordaniano pró-governamental "Al Rai", a nova rodada de negociações dos responsáveis árabes será realizada antes da prevista chegada à região da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, no fim deste mês. O jornal assegura que Rice visitará a região para participar da reunião do "Quarteto" de paz para o Oriente Médio, composto por EUA, Rússia, ONU e União Européia. Caso seja confirmada, a reunião do Quarteto acontecerá antes que os chefes de Estado árabes realizem, no dia 28 de março, uma cúpula em Riad, cujo um dos objetivos é relançar a iniciativa de paz árabe que foi adotada em 2002 pelos líderes da região, em Beirute, acrescentou a fonte.