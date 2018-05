Minsk: Mais dois suspeitos de envolvimento no atentado foram presos

MINSK - Mais duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o atentado terrorista a estação de metrô em Minsk, anunciou nesta quinta-feira, 14, o governo da Bielo-Rússia. A oposição ao presidente Alexander Lukashenko afirma que ele tem usado o atentado como pretexto para se consolidar no poder.

Ao todo já são cinco pessoas detidas sob suspeita de participação no atentado de segunda-feira, 11, que matou 12 pessoas e feriu mais de 150.

Ao anunciar as novas detenções hoje, Andrei Shved, procurador-geral do país e responsável pela investigação, afirmou que todos os suspeitos são cidadãos da Bielo-Rússia, tem menos de 30 anos e não possuem condenações anteriores.

Shved não revelou a identidade dos suspeitos, qual teria sido o papel de cada um deles na ação e as razões do atentado.

Ontem, 13, Lukashenko afirmou que os suspeitos haviam confessado participação no atentado. "Buscamos cúmplices e instigadores" declarou o presidente na quarta-feira. Ele informou que ordenou interrogatórios de figuras da oposição e também uma análise de todas as declarações das figuras políticas do país.

"Eu ordenei a revisão de todas as declarações feitas por políticos", afirmou Lukashenko. Segundo ele, dessa forma talvez possam ser encontrados os mandantes do ataque. A oposição contesta a vitória folgada do presidente nas eleições de 19 de dezembro.

Shved confirmou que os interrogatório começaram e serão conduzidos da melhor maneira, mas não revelou detalhes.

Na última segunda-feira, uma bomba explodiu na hora do rush, pouco antes das 18h, na estação do metrô Oktyabrskaya, em Minsk. A estação é uma das mais movimentadas da cidade, já que liga os edifícios oficiais e as sedes das principais empresas industriais da cidade aos bairros dormitório. O atentado deixou 12 mortos e 151 pessoas feridas.

