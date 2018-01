Mir: acionamento dos motores começará às 2h Está previsto para as 2 horas de hoje (horário de Brasília) o acionamento dos motores da nave espacial Progress acoplada com a estação orbital Mir. A operação de ativação dos propulsores, que impulsionarão a Mir rumo à Terra, deverá durar 45 minutos no total. Os fragmentos da estação espacial Mir que não se incendiarem em contato com a atmosfera cairão no Pacífico Sul aproximadamente entre 3h20 e 3h30. A Mir, de 135 toneladas, deverá cair no mar, numa área do Oceano Pacífico entre Austrália e Chile, aproximadamente a 44 graus de latitude sul e 150 graus de longitude oeste. Fonte de grande orgulho da extinta União Soviética, a estação orbital foi enviada ao espaço em 1986.