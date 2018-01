Mir realiza última volta ao redor da Terra A estação orbital russa Mir está realizando a última volta ao redor da Terra, encerrando uma etapa de 15 anos de história da navegação espacial russa, segundo informaram nesta madrugada as autoridades do Centro de Controle, de Korolyov. A Mir sobrevoou o Chile e se encontra em direção da África, afirmaram. ?Todos os sistemas a bordo funcionam sem problemas?, disse um porta-voz. A queda dos fragmentos da estação espacial está prevista para cair no Oceano Pacífico, entre Nova Zelândia e as costas do Chile, a partir das 3h20 (hora de Brasília). De acordo com os especialistas, a queda da Mir acontecerá em uma zona entre 44 graus de latitude sul e 150 graus de longitude oeste.