Miss Alemanha vai a Bagdá para pedir a paz Apesar das ameaças de guerra, a Miss Alemanha, Alexandra Vodjanikova, desembarcou hoje em Bagdá, dizendo querer reunir-se com o presidente Saddam Hussein para discutir a paz. Ao descer do avião no Aeroporto Internacional Saddam Hussein, vestindo uma blusa preta e calça branca, Vodjanikova, de 19 anos, afirmou que também queria visitar hospitais e encontrar-se com crianças iraquianas, durante sua visita de três dias.