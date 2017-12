Miss França passa no teste. Ela é mulher. Elodie Gouissuin, Miss França, passou na prova do traje de banho e "na base das aparências vamos considerá-la mulher", disse a porta-voz do concurso Miss Universo, Mary Hilliard McMillan, que superou a incerteza sobre o sexo de nascimento da bela rainha francesa. Um e-mail divulgado pela Internet dizia que ela havia nascido homem. "Perguntamos se isso era verdade. Ela negou. Além disso, não foi necessário um exame médico, pois consta de sua certidão de nascimento que ela é mulher", disse a porta-voz.