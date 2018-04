Missa com mineiros é ofuscada por manifestações

Colegas dos 33 mineiros ficaram sem emprego após acidente em San José

Cerca de dez dos 33 mineiros resgatados no Chile na semana passada participaram neste domingo de uma missa de agradecimento na mina de San José.

No entanto, a cerimônia foi ofuscada por uma manifestação feita por dezenas de mineiros que também trabalhavam na mina San José, mas não estava lá no momento do acidente.

Juntamente com seus familiares, eles protestavam por não terem sido convidados pela missa e também pelos dois meses de salários atrasados.

Como a mina foi fechada após o acidente, a empresa San Esteban (que declarou falência) não pagou os outros trabalhadores.

"Não somos 33, somos 300", dizia um cartaz levado por um dos manifestantes. Em outro, lia-se: "70 dias sem trabalho e sem salário. Paguem o que temos direito. Não nos roubem"

Segundo o jornal chileno La Tercera, familiares desses mineiros disseram que vão permanecer no acampamento Esperanza - onde parentes dos 33 trabalhadores ficaram dos dias que sucederam o acidente até o resgate. Eles pretendem chamar o local de Esperanza II.

Problemas dentários

Após passarem mais de dois meses a 700 metros de profundidade, os 33 mineiros foram retirados entre os dias 12 e 13 de outubro. Em bom estado de saúde, 32 dos mineiros deixaram o hospital nos dias seguintes ao resgate. O único que permanece internado é Victor Zamora, que enfrenta uma série de problemas dentários.

Uma equipe médica continuará a monitorar os 33 trabalhadores, especialmente por causa do risco de desenvolverem estresse pós-traumático, afirmou o médico responsável pelo caso no hospital de Copiapó, Jorge Diaz.

Segundo especialistas, o resgate dos mineiros ajudou a melhorar a imagem do presidente chileno, Sebastián Piñera, que começou no sábado um giro pela Europa, onde se reunirá com líderes de países como Grã-Bretanha, França e Alemanha.

Uma pesquisa realizada pelo jornal La Tercera mostrou que 62% dos chilenos acreditam que Piñera realmente saiu com a imagem fortalecida após toda a operação na mina San José. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.