Missa em memória de Vieira de Mello marcada para 3a feira Cerca de mil pessoas foram ao velório do alto comissário das Nações Unidas Sérgio Vieira de Mello, morto na terça-feira, em Bagdá, entre a manhã de sábado e a tarde de ontem, no Rio. A missa de sétimo dia em memória do diplomata está marcada para terça-feira, às 19 horas, na Igreja da Ressurreição, em Copacabana. O velório, iniciado no sábado, foi reaberto ao público hoje, às 8 horas. Às 13h20, o caixão deixou o salão nobre do Palácio da Cidade. Um cortejo de cerca de 30 carros - entre veículos de parentes, das polícias Federal, Civil e Militar, e da imprensa - acompanhou o corpo até a Base Aérea do Galeão. O corpo do diplomata foi embarcado às 15 horas para Genebra num avião da Força Aérea Brasileira e o enterro está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, no Cemitere des Roix, na cidade suíça, por decisão dos filhos do alto comissário. A ex-mulher e os filhos de Vieira de Mello embarcaram no mesmo avião da FAB.