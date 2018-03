Missa marca 10 anos do primeiro ataque às Torres Gêmeas Para comemorar o décimo aniversário do primeiro ataque contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, familiares e amigos das seis vítimas do atentado assistiram hoje a uma missa em uma igreja próxima ao local onde ficavam os edifícios. A missa, oferecida pela Igreja de São Pedro, em Manhattan, da qual participaram cerca de 300 pessoas, começou às 11h (horário local). Às 12h18, momento exato em que uma bomba explodiu em um dos estacionamentos das torres gêmeas há dez anos, foi observado um minuto de silêncio. Entre os presentes à missa estavam o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o governador do Estado, George Pataki. No primeiro atentado contra as Torres Gêmeas, os atacantes utilizaram uma van carregada com explosivos. A explosão matou seis pessoas, feriu mais de 1.000 e obrigou a retirada de cerca de 50.000 pessoas que estavam no interior dos edifício.