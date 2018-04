Missa na Basílica Nacional homenageia mortos no Haiti O Santuário Nacional de Aparecida prestou, na manhã desta quinta-feira, uma homenagem às vitimas no Haiti. A tradicional missa de quinta recebeu cerca de 7 mil fiéis que acompanharam a cerimônia, que também lembrou dos militares mortos no terremoto e da médica Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança no Brasil. "Que ela descanse em paz e nos solidarizamos com toda sua família e suas companheiras de trabalho", disse o padre Maciel Pinheiro, missionário redentorista e um dos celebrantes.