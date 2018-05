Missão da Liga é questionada

O general Dabi é acusado de ter formado, em Darfur, as milícias árabes Janjaweed, responsáveis por uma série de crimes contra a população local. Desde a chegada dos observadores da Liga Árabe à Síria, estima-se que o regime de Bashar Assad já tenha matado mais de 400 pessoas em confrontos entre tropas leais ao ditador e grupos armados de oposição.

No início de janeiro, um comitê consultivo da Liga pediu a saída dos observadores, alegando que a missão não havia conseguido conter as mortes no país.