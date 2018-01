Missão da ONU discute eleições diretas com conselho iraquiano A missão da ONU enviada a Bagdá para estudar a viabilidade da realização de eleições diretas para uma assembléia provisória até 30 de junho - como exige a maioria xiita - reuniu-se hoje (08), em Bagdá com o Conselho de Governo do Iraque. Na véspera, a equipe liderada pelo argelino Lakhdar Brahimi tinha se encontrado com o administrador da ocupação americana, Paul Bremer. "Há consenso no conselho sobre a necessidade das eleições, mas há pontos de vista conflitantes sobre a possibilidade de realizá-lo", disse, após o encontro, Entifadh Qanbar, representante do chefe do Conselho de Governo, Ahmed Chalabi. A missão da ONU - a de mais alto nível a visitar o Iraque desde que a entidade se retirou do país, por questões de segurança, no ano passado - reuniu-se também separadamente com o líder xiita Abdel Aziz Hakim e se encontraria, depois com o grão-aiatolá Ali Sistani, ambos partidários da realização da eleição direta. Washington tem sustentado que não haverá tempo nem condições de segurança para realizar eleições diretas antes de junho, quando seu cronograma prevê a devolução do poder aos iraquianos. Os americanos pretendem a realização de votações entre líderes políticos regionais para formar a assembléia transitória, uma proposta a qual se opõe a maioria xiita, que constitui 60% da população iraquiana. Enquanto as negociações políticas se intensificam, a violência no país prossegue. Pelo menos três policiais morreram e cerca de dez ficaram feridos hoje na explosão de uma bomba em uma delegacia em Sweira, a 50 quilômetros de Bagdá. Em Mahmudiya, a 20 quilômetros da capital, um soldado americano foi morto na explosão de uma bomba colocada numa estrada e detonada no momento em que um comboio militar passou por ela. Outra bomba plantada numa estrada em Faluja, oeste de Bagdá, feriu dois soldados americanos. Na cidade nortista de Mossul, um comboio dos EUA foi atacado com granadas propelidas por foguetes deixando um soldado ferido. Também hoje, um comboio de veículos blindados com tropas japonesas chegou à cidade de Samawah, sudeste do Iraque, vindo do Kuwait. São os primeiros soldados do Japão a serem deslocados para uma zona de combate desde o fim da Segunda Guerra Mundial. As tropas terrestres, a maioria engenheiros, são a ponta-de-lança de um contingente que eventualmente chegará a 800 soldados que promoverão uma controvertida missão humanitária. O príncipe Charles fez hoje uma visita-surpresa, em meio a um forte esquema de segurança, a tropas britânicas na cidade sulista de Basra, a primeira de um membro da família real ao país desde a derrubada de Saddam Hussein. Vestido com uniforme de camuflagem de deserto, botas pesadas e uma boina preta, Charles encontrou-se com mais de 200 soldados do 2º Batalhão de Pára-quedistas e os agradeceu pelo seu trabalho no Iraque. "O que vocês estão fazendo, muitos de vocês, treinando iraquianos para se tornarem um bando de soldados quase tão bons quanto vocês são, é... de enorme importância porque esta parte do mundo não tem muita chance a não ser que suas forças armadas possam aprender muitas coisas com as experiências de vocês... não apenas militarmente, mas em seus corações e mentes", disse o herdeiro do trono britânico durante a visita de cinco horas e meia ao Iraque.