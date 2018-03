Missão da ONU garantirá 2º turno de legislativas no Haiti A Missão Especial das Nações Unidas para o Haiti (Minustah) garantiu nesta quinta-feira a realização do segundo turno das eleições legislativas do país no dia 21 de abril. "Todos os elementos necessários a eleições livres e corretas no dia 21 de abril estão sendo providenciados de forma progressiva", afirmou em entrevista coletiva o porta-voz da Minustah, o espanhol Damián Onses Cardona. Os haitianos vão voltar às urnas menos de três meses depois das eleições presidenciais e legislativos de 7 de fevereiro. Desta vez, vão escolher 27 senadores e 97 deputados. O porta-voz explicou que nas últimas semanas a missão da ONU vem organizando diversas reuniões com todos os setores necessários para que a eleição seja realizada num clima sem violência. "A Minustah e a Polícia Nacional haitiana (PNH) estabeleceram um plano de segurança conjunto. Membros do Conselho Eleitoral Provisório (CEP) e da própria Minustah visitaram diferentes centros de votação pelo país para recolher informações sobre a manutenção da segurança", destacou Cardona. Ele destacou a atuação do Comitê Nacional para o Desarmamento, assim como de outras organizações sociais, políticas e cívicas. Somente na região conhecida como Martissant, na zona metropolitana de Porto Príncipe, foram registrados atos de violência nos últimos dias, segundo o porta-voz de Minustah. Ele comemorou a "constatação evidente da melhora das condições de segurança em todo o país". Mesmo assim, Cardona informou que na noite de 4 de abril um agente francês da Polícia da ONU (Unpol) foi baleado no departamento Norte, quando tentava evitar um assalto à sua casa. "O policial foi atendido no hospital da cidade de Cap-Haïtien e nesta quarta-feira foi operado no centro médico da Minustah em Porto Príncipe. O seu estado não é grave", acrescentou. O processo eleitoral no Haiti termina no dia 14 de maio, com a posse do novo presidente do país, René Préval, vencedor das eleições presidenciais de 7 de fevereiro.