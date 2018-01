Missão da ONU no Haiti prepara caminho para força de paz Uma equipe das Nações Unidas está a caminho do Haiti a fim de preparar o terreno para a chegada de uma força multinacional nos próximos três meses. O grupo da ONU deverá aterrissar amanhã (09) em Porto Príncipe, segundo o porta-voz do organismo internacional, Fred Eckhard. A força multinacional terá a missão de estabilizar o Haiti depois do levante que derrubou o presidente Jean-Bertrand Aristide há uma semana. Ainda não ficou claro quais os países que comporão tal força, que foi estabelecida pelo Conselho de Segurança da ONU através de uma resolução aprovada em 29 de fevereiro - dia em que Aristide deixou o país. Eckhard não forneceu detalhes sobre a equipe que se dirige ao Haiti - disse apenas que se trata de um grupo "multidiciplinar". Também hoje, a ONU anunciou que iniciará amanhã uma campanha para arrecadar fundos entre a comunidade internacional para aliviar a crise humanitária no Haiti.