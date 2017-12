Missão da ONU reforça presença no norte do Kosovo O comissário da polícia da missão administradora da ONU para o Kosovo (UNMIK), Kai Vittrup, anunciou nesta quarta-feira o reforço das medidas de segurança no norte do Kosovo, depois do recente aumento da violência registrado nessa área. Vittrup anunciou, em entrevista coletiva em Pristina, que serão enviados ao norte do Kosovo cerca de 500 agentes internacionais, e que também será reforçada a presença de membros do Serviço Policial Kosovar (KPS). Nas últimas semanas, um sérvio foi assassinado e três ficaram feridos por tiros de desconhecidos no norte da província. A polícia afirma que não há indícios de que sejam ataques por motivos étnicos, como consideram os líderes políticos da minoria sérvia do Kosovo. Esta província juridicamente sérvia, habitada majoritariamente por albaneses independentistas, está sob protetorado provisório da ONU desde o fim da guerra, em junho de 1999, e em fevereiro passado começaram as negociações sobre seu estatuto definitivo. Nos anos anteriores, os sérvios foram alvos de vários ataques supostamente cometidos por extremistas albano-kosovares e que, na maioria, ficaram impunes.