Missão da ONU visita territórios ocupados Israel continua a afirmar que não irá cooperar com uma missão de direitos humanos da ONU que chegou hoje ao Oriente Médio para realizar investigações em áreas palestinas. A porta-voz do ministério israelense das Relações Exteriores, Yaffa Ben-Ari, declarou que o mandato da missão é ?preconceituoso e inaceitável?, e que as descobertas que os membros do grupo farão ?já estão predeterminadas?. A missão foi nomeada em outubro do ano passado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que adotou resolução acusando Israel de ?violações amplas, sistemáticas e grosseiras? dos direitos humanos. A equipe em visita aos territórios palestinos ocupados por Israel é composta por um americano, um sul-africano e por Kamal Hussein, ex-primeiro-ministro de Bangladesh. Os representantes da ONU já se encontraram hoje com Yasser Arafat, em Gaza. Eles já afirmaram que, se o governo israelense não cooperar, informações serão levantadas por outros meios - através de ONGs locais, por exemplo.