Missão de jornalistas vai a Israel e Palestina Uma missão de jornalistas de diversos países está em visita a Israel e aos territórios autônomos para realizar uma investigação sobre o estado dos meios de comunicação palestinos. A delegação, encabeçada pelo secretário-geral da Federação Internacional de Jornalistas, Aidan White, se reuniu, nesta segunda-feira, em Ramallah (Cisjordânia), com cerca de 40 jornalistas palestinos, que explicaram as graves dificuldades sofridas por eles para desempenhar suas tarefas. Entre os principais problemas, os profissionais palestinos enumeraram os postos militares israelenses e a recusa de Israel em reconhecer suas credenciais de imprensa, sem as quais são impedidos de comparecer a eventos e manifestações que ocorrem em território israelense. Depois da reunião, a delegação internacional visitou o local onde, em 12 de março último, morreu o jornalista italiano Raffaele Ciriello, que foi atingido por vários disparos de tanques israelenses. A missão depositou uma coroa de flores em uma lápide levantada em homenagem a Ciriello. A delegação será recebida nos próximos dias pelo líder palestino, Yasser Arafat, e por representantes do governo israelense.