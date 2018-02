Missão de paz da ONU na Bósnia é prorrogada até 15 de julho O Conselho de Segurança (CS) da ONU prorrogou nesta quarta-feira, a missão da força de paz na Bósnia até o dia 15 de julho, evitando a ameaça do encerramento da missão pelos Estados Unidos, devido à exigência de Washington de que os participantes norte-americanos da força de paz sejam imunes a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). A prorrogação vai dar mais tempo aos 15 países membros do CS de tentar resolver a disputa, que deixou os EUA numa posição delicada em relação a seus aliados e à maioria dos países membros do CS. No domingo, os EUA vetaram resolução que prorrogava a missão na Bósnia porque ela não garantia imunidade aos americanos que participam da missão de paz, mas concordaram com uma prorrogação de 72 horas, cujo prazo expira à meia-noite desta quarta. O embaixador dos EUA junto à ONU, John Negroponte, havia prometido não estender a missão sem a garantia de isenção para os membros americanos. Mas depois que os membros do CS recusaram duas propostas dos EUA nesta quarta-feira, que sugeriam isentar os cidadãos americanos da jurisdição do TPI, a administração do presidente dos EUA, George W. Bush, deu sinal verde para que seus representantes dessem prosseguimento às negociações.