Missão descarta envio de mais brasileiros ao Haiti

Em videoconferência com autoridades de vários órgãos do governo reunidas no Itamaraty, o general Floriano Peixoto, comandante da Minustah, ponderou que os casos mais graves de violência - confrontos e saques - não são generalizados e que as vias de Porto Príncipe estão desobstruídas, o que facilita a ação das forças de segurança. Em sua opinião, a situação se mostra menos grave que a versão difundida pela imprensa.

Caberá ao próprio general Floriano decidir em quantos homens os contingente militar e policial da Minustah serão alterados, com base no limite dado pela resolução do Conselho de Segurança, e como esse aumento se dará ao longo do tempo. Atualmente, a Minustah é composta por 9.151 militares e policiais. O Brasil responde por 1.266 homens.

Segundo o Ministério da Defesa, o País estaria apto para o envio de mais 10 mil homens - o total de soldados e policiais brasileiros que já passaram pelo Haiti desde 2004. Mas o governo aguarda a solicitação oficial da ONU - com o número definido - para dar início a um processo interno de decisão. Depois do aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a palavra final caberá ao Congresso Nacional, que terá de aprovar um decreto sobre o envio adicional de contingente brasileiro na Minustah.