Missão do Canadá chega na terça-feira A embaixada do Canadá informou há pouco, por meio de nota à imprensa, que um grupo de técnicos deverá chegar ao Brasil na segunda ou terça-feira para dar sequência aos trabalhos de certificação da qualidade do rebanho brasileiro. A nota diz que o trabalho será feito a partir das "abrangentes informações que foram recentemente oferecidas ao governo canadense pelas autoridades competentes do Ministério da Agricultura do Brasil".