Missão leva 200 fuzileiros navais para o Haiti Cerca de 200 fuzileiros navais embarcaram hoje, no Rio de Janeiro, rumo ao Haiti, onde substituirão o contingente que está atuando na missão de paz naquele país, desde dezembro do ano passado. Os soldados serão levados por uma esquadra de cinco navios que percorrerá o litoral brasileiro realizando exercícios de guerra naval. A viagem até a capital haitiana, Porto Príncipe, tem duração prevista de 30 dias. Além dos fuzileiros, 825 soldados da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de Recife (PE) e 150 militares do corpo de engenharia do Exército também serão enviados, nos próximos dias, ao Haiti, para substituir o cerca de mil homens da força terrestre que também estão naquele país. Segundo o chefe de comunicação da tropa brasileira no Haiti, tenente-coronel Fernando Mattos, a ida dos navios permitirá uma renovação dos equipamentos defeituosos da força de paz do Brasil. "A Marinha está enviando um grupo-tarefa com base em dois navios de transporte, um navio de desembarque de carros de combate e um navio de desembarque-doca, que irão transportar material para o Haiti, para que haja uma troca e o material que regressará ao Brasil tenha a devida manutenção", disse Mattos. O Brasil mantém um contingente de 1,2 mil homens no Haiti. Esse número será mantido com essa nova leva que deve chegar ao país no final do mês. Além disso, o Exército brasileiro comanda outros 6 mil homens de países como Chile, Jordânia e Nepal.