Mísseis americanos matam pelo menos 22 em Faluja Um avião militar dos EUA disparou mísseis hoje contra um bairro residencial de Faluja, matando pelo menos 22 iraquianos na cidade majoritariamente muçulmana sunita a oeste de Bagdá, disseram testemunhas. O general americano Mark Kimmit anunciou que vários membros do grupo do terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi foram mortos no ataque. Segundo o militar, havia "significativas informações de inteligência" de que os membros do grupo estavam na casa atingida, mas não havia evidências de que Al-Zarqawi estivesse lá. Al-Zarqawi é apontado como o mentor da onda de atentados com carros-bomba em todo o Iraque. O ataque deve inflamar o sentimento anti-EUA dias antes antes da planejada entrega de poder aos iraquianos no dia 30. Centenas de iraquianos foram mortos em Faluja em ferozes combates entre a guerrilha e as forças americanas em abril. Os comandantes dos EUA dizem que a pacificação de Faluja, uma das cidades mais rebeldes do Iraque, é crucial para a estabilidade do país após a posse do governo interino. Moradores revoltados acusaram os EUA de tentar causar o máximo de danos ao disparar dois mísseis - um durante o ataque e outro para matar os que socorriam as vítimas. "Às 9h30, um avião dos EUA lançou dois mísseis sobre a área residencial", disse o chefe de polícia de Faluja, Sabbar al-Janabi, enquanto inspecionava os estragos. Pelo menos 20 iraquianos morreram ou ficaram feridos em combates na sexta-feira em Sadr City, um bairro xiita de Bagdá, anunciou hoje o Exército dos EUA. Pequenos grupos armados dispararam contra patrulhas americanas nas imediações do bairro, onde vivem numerosos partidários e milicianos do líder religioso radical xiita Muqtada Al-Sadr. Segundo a fonte, não houve baixas entre as tropas da coalizão. Em Buhriz, periferia de Baquba, cerca de 55 quilômetros a nordeste de Bagdá, tropas dos EUA e insurgentes travavam hoje o quarto dia de combates, que deixaram pelo menos seis iraquianos e um soldado americano mortos, disse uma fonte militar. Os combates em Buhriz ampliaram-se hoje para a localidade de Tahrir onde insurgentes dispararam granadas propelidas por foguetes contra uma patrulha dos EUA, ferindo dois soldados americanos. Um soldado americano morreu hoje dos ferimentos sofridos em uma emboscada na sexta-feira perto de Baquba, elevando a 614 o número de soldados mortos em ação desde a invasão ao Iraque, em 20 de março de 2003.