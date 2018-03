Mísseis atingem escola e matam 8 Dois mísseis atingiram ontem uma escola religiosa no Paquistão, deixando oito mortos. Militares paquistaneses disseram à rede CNN que os mísseis foram disparados de um avião não tripulado americano. Os EUA são o único país atuando na região que possui essa tecnologia. O ataque ocorreu no Waziristão do Norte, considerado um reduto do Taleban.