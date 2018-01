Mísseis atingem Ministério do Petróleo e dois hotéis em Bagdá Cerca de oito mísseis de pequeno porte foram atirados a partir de uma carroça puxada por burros contra o Ministério do Petróleo do Iraque, no centro de Bagdá. Cerca de quatro mísseis do mesmo tipo foram atirados também de uma carroça contra os hotéis Palestine e Sheraton, onde há um forte esquema de segurança. Uma pessoa ficou ferida no atentado contra os hotéis, os quais são utilizados por jornalistas estrangeiros e funcionários de companhias estrangeiras. Dos oito mísseis atirados contra o Ministério, aparentemente apenas dois explodiram. Parte do prédio chegou a ficar em chamas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Um homem foi detido. Vários mísseis não utilizados foram encontrados nas imediações. As informações são do site da BBC.