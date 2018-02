Mísseis atribuídos aos EUA matam mais 4 no Paquistão Mísseis supostamente disparados por forças dos Estados Unidos mataram quatro pessoas hoje, numa fortaleza do Taleban e da Al-Qaeda no noroeste do Paquistão, de acordo com informações de funcionários da inteligência paquistanesa. Três mísseis atingiram um complexo e um veículo na área de Dargah Mandi, na região tribal do Waziristão do Norte, na fronteira com o Afeganistão.