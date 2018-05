Mísseis atribuídos aos EUA matam quatro no Paquistão

O ataque ocorreu no Waziristão do Norte, contra um veículo que levava quatro supostos milicianos, disseram as fontes, que pediram anonimato. Já ocorreram no Waziristão do Norte cerca de 100 ataques com mísseis neste ano. Na região atua a rede Haqqani, apontada como principal ameaça militante às forças dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão.

O governo do Paquistão protesta em público contra os mísseis, atribuídos aos Estados Unidos, mas possivelmente apoiam a iniciativa americana em segredo. Os EUA não discutem o tema publicamente. As informações são da Associated Press.