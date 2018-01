Mísseis de Israel matam militantes do Hamas em Gaza O Exército de Israel matou três supostos militantes do Hamas em uma ação de "assassinato seletivo" promovida nesta quarta-feira em Gaza. Um helicóptero artilhado disparou dois mísseis contra o carro no qual os três suspeitos viajavam. De acordo com o Exército de Israel, um dos mortos era Tarad Jamal, de 24 anos, suspeito de estar por trás de diversos ataques contra alvos israelenses. Os outros dois foram identificados como Ibrahim Deri, de 34 anos, e Amar Hassan, de 21. Este foi o segundo ataque do tipo em cinco dias e sinaliza que o Estado judeu está intensificando sua caçada a supostos militantes diante da possibilidade de retirar-se unilateralmente da maior parte da Faixa de Gaza nos próximos meses. Na Cisjordânia, soldados israelenses mataram um suposto membro das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa durante uma operação de busca e apreensão no campo de refugiados de Tulkarem. Segundo o Exército, o suspeito estava armado e aproximou-se dos soldados, que abriram fogo e o mataram. Enquanto isso, um manifestante palestino ferido por soldados israelenses durante um protesto contra a barreira de segurança morreu no hospital em que estava internado. Ele foi o terceiro homem a morrer em decorrência de disparos israelenses contra atiradores de pedras na aldeia de Bidou, por onde deverá passar a barreira. No ataque aéreo de hoje contra a Faixa de Gaza, dois mísseis disparados por um helicóptero artilhado israelense transformaram o veículo atingido em uma bola de fogo. Pessoas que passavam pelo local apagaram as chamas jogando areia e batendo casacos no carro. Com um cobertor, um homem tirou um corpo carbonizado do carro e o deitou sobre uma maca. Em sua página na internet, o Hamas afirmou que os três mortos estavam engajados em uma missão de ataque. "Os três mártires estavam em uma missão sagrada quando os helicópteros sionistas de fabricação americana dispararam dois mísseis contra o veículo no qual viajavam", diz um comunicado publicado na página. Analistas previam a possibilidade de Israel intensificar seus ataques contra alvos palestinos em Gaza depois de o primeiro-ministro Ariel Sharon ter proposto uma retirada unilateral de suas tropas da maior parte da região. Pela proposta, Israel desmantelará 17 dos 21 assentamentos judaicos na Faixa de Gaza e estabelecerá unilateralmente uma fronteira com os palestinos se não houver avanço nas conversações de paz durante os próximos meses.