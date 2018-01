Mísseis deixam dezenove feridos em Haifa A cidade de Haifa foi atingida por dois ataques na manhã desta sexta-feira e pelo menos dezenove pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, na queda de quatro foguetes, segundo a rádio pública Israelense. A população só foi atingida no segundo ataque. Dois dos foguetes atingiram um edifício residencial abandonado após os recentes bombardeios do grupo xiita libanês Hezbollah contra Haifa e outras cidades da região. Os outros dois caíram em áreas abertas despovoadas. A maioria dos feridos estava fazendo as compras para a celebração do "Shabat", o dia sagrado dos judeus, que começa no início da noite desta sexta. Os feridos foram levados para o Hospital Maimônides. Segundo fontes policiais citadas pela televisão israelense, podem ter sido cinco mísseis, e não quatro. As autoridades reiteraram os pedidos à população para que retorne aos abrigos, de onde muitos tinham saído devido à aparente tranqüilidade com que o dia tinha começado. Um dos projéteis caiu junto a dutos de gás e não se descarta a possibilidade que haja um vazamento, segundo a emissora. Conflito Desde o dia 12 de julho, o Líbano está sendo atacado por Israel e mais de 300 pessoas foram mortas no país, a maioria civis. Países ocidentais estão enviando vôos especiais para resgatar os repatriados. Comida e medicamentos já estão escassos no Líbano e a ONU estuda planos de ação para um cessar-fogo. Nos últimos dias, Israel também foi atacado por centenas de mísseis do Hezbollah, facção xiita do Líbano. O conflito começou depois que militantes do grupo invadiram Israel e mataram e capturaram soldados israelenses