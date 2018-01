Mísseis disparados contra hotel de jornalistas em Bagdá As explosões ouvidas mais cedo no centro de Bagdá foram causadas pelo disparo de três mísseis contra o complexo de hotéis que abriga trabalhadores e jornalistas estrangeiros. Um dos foguetes atingiu o terraço do lado de fora do restaurante do Hotel Palestina, deixando uma cratera no concreto e estilhaçando vidros. Ninguém ficou ferido. Outro foguete caiu perto do posto de segurança do lado de fora do hotel.