Mísseis do Hezbollah atingem Haifa e Akko Mísseis lançados pela Resistência Islâmica, braço armado do Hezbollah, atingiram neste domingo as cidades israelenses de Haifa e Akko, afirmou o canal de TV Al-Manar, ligado ao grupo radical xiita libanês. O Al-Manar afirmou que os mísseis caídos em Haifa atingiram a maior refinaria de petróleo de Israel. Os ataques causaram pelo menos oito mortos, segundo o canal "10" da televisão israelense. "Este ataque é uma resposta à brutal agressão contra nossos civis, e acontece horas depois do ataque com mísseis contra Tiberíades", afirmou um comunicado da "Resistência Islâmica" lido no Al-Manar. "O inimigo foi muito longe atacando o bairro de Dahya (sul de Beirute, reduto do Hezbollah), as infra-estruturas e os portos; assim, a Resistência Islâmica declara que atingiu a cidade de Haifa", afirma o comunicado.