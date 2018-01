Mísseis do Hisbolá matam pelo menos 8 em Haifa Pelo menos oito pessoas morreram e 30 ficaram feridas hoje na cidade de Haifa, uma das mais importantes de Israel, em ataque com mísseis Katyusha disparados do Líbano por milicianos do Hisbolá, informou o canal "10" da TV israelense. Esta é a segunda vez desde a última quarta-feira que foguetes atingem a cidade de Haifa, com 250 mil habitantes. Também foram atingidas Krayot, Akko e Nahariya. Os disparos de mísseis do tipo Katyusha contra o norte de Israel haviam parado durante a noite.