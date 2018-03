Mísseis do Paquistão matam afegã e três crianças Mísseis vindos do Paquistão atingiram o leste do Afeganistão matando uma mulher e três crianças, em um de três ataques simultâneos durante a noite, disseram autoridades afegãs neste domingo. As tensões aumentaram entre os países vizinhos com afirmações do Paquistão de que 11 de seus soldados foram mortos em um ataque aéreo de forças norte-americanas operando a partir do Afeganistão, no dia 10 de junho. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, ameaçou cinco dias depois enviar tropas para além das fronteiras para capturar militantes do Taliban no Paquistão. Mísseis lançados do território paquistanês, a cerca de 300 metros de distância, atingiram uma vila próxima à cidade oriental de Khost no sábado, nas proximidades de uma grande base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), matando uma mulher e três crianças, segundo o governador da província Arsala Jamal. Oito pessoas foram feridas no ataque, a maioria mulheres. "Foi tarde da noite. Eu estava rezando na mesquita quando de repente o som das explosões começou", disse Aziz Khan, um motorista que mora na vila. "Eu parei de rezar e corri para o lado de fora... Eu vi que um dos mísseis havia atingido a minha casa. Lá dentro, eu encontrei três das minhas crianças mortas. Minha mulher e dois filhos estavam feridos. Minha mulher havia feito a comida e reunido as crianças para comer quando o míssil caiu a cerca de 10 metros deles. As crianças do meu irmão e a mulher dele também estavam lá. Quatro dos filhos dele e a mulher também ficaram feridos". No mesmo horário, três bombas de artilharia lançadas do Paquistão caíram no acampamento do Exército afegão e outras três próximas à base da OTAN na província de Paktika, segundo a aliança. Não houve vítimas, mas a OTAN retornou o fogo. Os militares paquistaneses negaram ter disparado contra Paktika e afirmaram que os ataques podem ter sido feitos por militantes. Um porta-voz disse desconhecer incidentes em Khost ou Kunar. Um total de 27 mísseis foram disparados do Paquistão para as províncias afegãs de Paktika e Khost, segundo o Ministério da Defesa do Afeganistão. "O Ministério da Defesa condena esse ato e pede à República Islâmica do Paquistão em primeira instância para prevenir tais ataques ao povo indefeso afegão a partir do solo paquistanês", disse o porta-voz do ministério General Mohammad Zaher Azimi. As tropas afegãs contra-atacaram a partir de Khost e Paktika e atingiram o Paquistão. O porta-voz paquistanês Major General Athar Abbas disse que forças internacionais e militantes entraram em confronto no lado afegão da fronteira e forças paquistanesas também atiraram contra militantes na fronteira. "Não, não é possível. Não é artilharia nossa, pode ter sido artilharia dos militantes, mas não a partir das nossas posições", disse Abbas. Embora Afeganistão e Paquistão sejam aliados dos Estados Unidos, as precárias definições nas fronteiras são uma grande fonte de desconfiança.