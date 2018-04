Mísseis dos EUA matam 25 no Paquistão, diz Taleban

Pelo menos 25 pessoas morreram vítimas do impacto de dois mísseis que teriam sido lançados por aviões americanos não tripulados contra o cinturão tribal paquistanês, na fronteira com o Afeganistão, asseguraram neste sábado fontes do movimento Taleban. O ataque, supostamente dirigido contra a residência de um destacado comandante taleban, aconteceu na região de Ladha, situada na demarcação tribal do Waziristão do Sul, reduto do líder dos insurgentes paquistaneses, Baitullah Mehsud. Segundo as fontes citadas pela TV Dawn, os ataques também deixaram mais de 20 feridos, muito deles em situação crítica. O canal de TV privado Geo, que não citou suas fontes, situou em 16 o número de mortos e informou que o ataque consistiu do lançamento de dois mísseis. Os ataques de aviões espiões americanos contra alvos fundamentalistas são frequentes nas áreas tribais paquistaneses. Esse é o segundo ataque com essas características desde que Barack Obama assumiu a Presidência dos EUA, embora desde setembro tenham ocorrido mais de 30.