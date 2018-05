Mísseis dos EUA matam 4 militantes islâmicos Mísseis disparados por um avião não tripulado dos EUA mataram ontem quatro insurgentes islâmicos no Waziristão do Norte, noroeste do Paquistão, área tribal onde a CIA frequentemente ataca integrantes da Al-Qaeda e do Taleban. O avião disparou contra o carro em que os militantes viajavam, na vila de Spalga.