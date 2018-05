Mísseis dos EUA matam 54 insurgentes Ao menos 54 pessoas morreram ontem em três bombardeios lançados por aviões não tripulados dos EUA contra supostos redutos de insurgentes na área tribal do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão. O primeiro ataque, contra um refúgio do grupo Lashkar-i-Islam, na região do Khyber, 32 pessoas morreram, entre elas um líder da organização. Na zona de Sipah, mísseis mataram 15 insurgentes. Khyber, a principal passagem para o Afeganistão, é alvo frequente de bombardeios, mas não com tão elevado número de mortos.