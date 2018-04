Mísseis dos EUA matam 60 no Paquistão Um ataque de um avião não-tripulado dos EUA matou ontem pelo menos 60 pessoas durante um funeral de um comandante taleban morto horas antes, disseram moradores da localidade de Makeen, no Waziristão do Sul, noroeste do Paquistão. Este seria o 23º ataque lançado este ano por um avião não-tripulado dos EUA, num sinal de que o governo do presidente Barack Obama intensificou a política herdada da administração de George W. Bush. Os disparos de mísseis ocorrem em meio a uma ofensiva do Exército paquistanês contra os combatentes do Taleban no Paquistão e seu líder, Baitullah Mehsud, no Vale do Swat. Os atentados suicidas do grupo nas grandes cidades têm aterrorizado os paquistaneses. LÍDER DISSIDENTE No mais sério golpe aos esforços do governo do Paquistão para reduzir a influência do Taleban, militantes leais a Baitullah Mehsud mataram um líder taleban dissidente, Qari Zainuddin, que Islamabad esperava tornar seu aliado. Zainuddin, que foi morto na cidade de Dera Ismail Khan, no noroeste do Paquistão, opunha-se aos ataques suicidas contra civis ordenados por Mehsud. Sua morte evidencia as divisões internas do Taleban, agravadas nas últimas semanas.