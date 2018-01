Mísseis israelenses atingem fronteira da Síria Mísseis israelenses atingiram um posto policial libanês na principal área de fronteira do Líbano com a Síria, neste sábado, 29, fechando a fronteira entre os dois países, em ambas direções, pela primeira vez nestes 18 dias de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Jatos israelenses dispararam três mísseis que atingiram a região de Masnaa, a cerca de 300 metros dentro da Síria, informaram fontes militares. Autoridades israelenses consideraram que a área faz parte do território libanês. A passagem tem sido uma rota de fuga de milhares de libaneses que, depois do bombardeio de Israel às pistas do aeroporto de Beirute, já nos primeiros dias de ataque, procuram deixar o país por terra.