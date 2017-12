Mísseis israelenses matam 2 crianças palestinas Dois helicópteros israelenses dispararam mísseis contra um carro palestino na cidade de Hebron, na Cisjordânia. Segundo um médico palestino, um bebê e um garoto de 13 anos, que estavam em um veículo perto do carro diretamente atingido, morreram no ataque. A informação não foi imediatamente comentada por fontes militares israelenses. De acordo com testemunhas palestinas, o carro estava em uma rua nos arredores de Hebron quando foi atingido por vários mísseis israelenses e totalmente destruído. Não há informações sobre quantas pessoas estavam dentro do veículo. O médico Jamil Haslamoun, do hospital local Ahli, disse que os mortos são Shadi Arafi, de 13 anos, e um bebê ainda não identificado. Ele informou que metade da cabeça do bebê estava faltando. O pai da vítima mais velha, Ahmed Arafi, afirmou que ele e seu filho estavam em um táxi logo atrás do carro atingido pelos projéteis. "Meu filho estava perto de mim. Não sei o que aconteceu. Tudo o que sei é que corri com meu filho para o hospital", disse Arafi.