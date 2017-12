Mísseis israelenses matam dois palestinos em Gaza Uma aeronave das Forças Aéreas israelenses matou dois ativistas da Jihad Islâmica e feriu outros três ao disparar dois mísseis contra um automóvel e uma caminhonete no bairro de Zeitun, no sul de Gaza, informaram testemunhas. As Forças Áéreas israelenses lançaram dois mísseis de um avião não tripulado contra os dois veículos, nos quais viajavam ativistas da Jihad Islâmica. Os mortos são Adnan Bustani e Jihad Sauafiri. Ontem à noite, também num ataque aéreo com mísseis, o Exército israelense matou na Faixa de Gaza três ativistas das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, vinculadas ao Fatah. Alm disso, o Exército israelense retomou hoje o bombardeio de várias áreas no norte da Faixa de Gaza, em resposta ao lançamento nos últimos dias de foguetes Qassam por parte das milícias palestinas.