Mísseis matam seis ao atingir vilarejo no Paquistão A TV estatal paquistanesa informou que um ataque com mísseis perto da fronteira com o Afeganistão deixou saldo de seis mortos hoje. Segundo a fonte, os mísseis atingiram o vilarejo de Azam Warsak, no noroeste do país. Um oficial da inteligência do Paquistão confirmou a notícia à agência Associated Press. A identidade das vítimas não foi informada, nem a autoria do ataque. Esta região fronteiriça do Paquistão tem sido freqüentemente bombardeada por aviões americanos em missão no Afeganistão. Um destes ataques matou em janeiro último um líder da rede Al-Qaeda.